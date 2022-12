Marquinho Bacellar será o próximo presidente da Câmara de Campos dos Goytacazes - Divulgação

Publicado 01/12/2022 07:00

O irmão do deputado Rodrigo Bacellar, Marquinho, será o presidente da Câmara de Campos dos Goytacazes pelo próximo biênio. O vereador já tinha vencido uma disputa antecipada no começo do ano, mas o caso foi parar até na Justiça. Nesta quarta-feira (30), no entanto, a nova eleição correu em paz e em diálogo com a base de Wladimir Garotinho. O prefeito conseguiu a aprovação de 20% de remanejamento do orçamento — e o governo não apresentou candidato.