Rei Momo e Rainha no carnaval de 2022 - DIVUGAÇÃO

Publicado 30/11/2022 17:49

As inscrições do concurso para Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval 2023 da Riotur vão até sexta-feira (02). E a premiação para os primeiros colocados será em dinheiro, no valor de R$35 mil.

A segunda e terceira colocadas no concurso de Rainha recebem R$25 mil, já o segundo lugar para Rei Momo leva apenas R$5 mil. Os candidatos devem ser moradores da cidade, ter simpatia e samba no pé.