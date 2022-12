Última edição RIOinclui - Divulgação

Publicado 01/12/2022 16:20

A segunda edição do bazar RIOinclui Fashion vai agitar o Palácio da Cidade na próxima quarta (7). E toda a renda obtida será revertida para o Moradia e Acesso — um programa que reforma casas na Rocinha de crianças e adolescentes com deficiência. Entre as doações, estarão peças do acervo pessoal da primeira-dama carioca e presidente de honra da organização, Cristiane Paes.

Ao todo, serão mais de 1300 itens com preços a partir de R $20 e descontos de até 50%. “A ideia é que o bazar possa entrar para o calendário oficial da cidade. É muito gratificante saber que existem pessoas solidárias que abraçam nossa causa”, disse Cristine Paes.