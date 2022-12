Saneamento e preservação ambiental na ordem do dia... no século 19

O Largo da Carioca, no centro do Rio, já abrigou um dos principais chafarizes onde moradores iam buscar água - Reprodução da internet

O Largo da Carioca, no centro do Rio, já abrigou um dos principais chafarizes onde moradores iam buscar águaReprodução da internet

Publicado 01/12/2022 13:00

No livro "A Epopeia do saneamento", lançado na próxima segunda (5), Aspásia Camargo e Márcio Santa Rosa falam sobre uma iniciativa ecológica de... 1843. Preocupado com as nascentes, D. Pedro II pôs em prática ações de conservação florestal, além de expandir a rede encanada.

Outra medida foi reduzir o desperdício: a Corte determinou a instalação de torneiras nos chafarizes onde a população buscava a água trazida das nascentes por aquedutos.

"Dom Pedro II é o nosso herói. Um homem verdadeiramente à frente do seu tempo, que vislumbrou a importância do saneamento para a manutenção da vida", diz a socióloga e ex-deputada.