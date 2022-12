Prédio novo da Alerj na Rua da Ajuda, Centro. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 01/12/2022 12:11

Promete muita discussão a audiência pública marcada para logo mais, na Alerj, para debater a inclusão da proteção animal no programa do ICMS Ecológico. É que várias secretarias ambientais, principalmente do interior, além da própria pasta estadual têm sérias reservas ao PL 4322/2021, de Max Lemos (PROS).