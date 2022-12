Aureo (SDD) foi reeleito para mais um mandato, enquanto Max (PROS) estará pela primeira vez na Câmara dos Deputados - Fotos: Câmara dos Deputados e Alerj

Publicado 02/12/2022 09:00

As cúpulas do Solidariedade e do PROS estudam uma forma de não perder deputados depois da incorporação do segundo pelo primeiro. Uma ideia em discussão é entregar a administração de estados mais complicados a um executivo neutro, que atenderia aos interesses dos deputados eleitos de acordo com o desempenho de cada um. A questão é especialmente complicada no Rio de Janeiro: são daqui dois dos sete parlamentares que as bancadas somam. E ambos têm capital político para mostrar — Aureo (SDD), com seus 103 mil votos, e Max Lemos (PROS) com 89 mil. Agora, se divisão salomônica vai emplacar... ah, isso é outra história. Com menos do que cinco federais, um partido perde o direito a ter liderança na Câmara — e precioso espaço em comissões.





Picadinho

A Semana do Livro, Música, Cachaça e Gourmet está com diversos eventos nos corredores dos três pisos do Shopping Cassino Atlântico até sábado.

Até o dia 11 de dezembro, a Cia. Dos à Deux apresenta o espetáculo "Enquanto você voava, eu criava raízes" no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto. Entrada franca.

A cerimônia de entrega do Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros será na próxima quinta-feira, em formato híbrido. Os vencedores ganharão R$ 120 mil no total.