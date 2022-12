Carro circula usando selo da secretaria de Assistência Social - Foto de leitor

Publicado 06/12/2022 13:00

Um amigo da coluna foi chamar um carro de aplicativo nesta segunda-feira (5) e qual não foi a sua surpresa ao ver que o veículo ostentava um selo oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social. Segundo a pasta, a cooperativa não presta serviço na atual gestão — que inclusive exigiu a retirada dos adesivos.

E avisou: vai enviar uma nova recomendação para a retirada do símbolo oficial. E, se não for atendida, adotará as "medidas cabíveis".