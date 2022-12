Waguinho fez campanha para Lula nas eleições de 2022 - Rafael Barreto

Publicado 07/12/2022 15:14

Único prefeito da Baixada Fluminense a fazer campanha por Lula (PT), Wagner Carneiro, de Belford Roxo, está na equipe de transição de governo. O presidente estadual do União Brasil foi nomeado no grupo de Cidades, que discute políticas públicas de desenvolvimento urbano, habitação, trânsito e de transporte urbano.

"Muitas pessoas me perseguiram, mas eu tinha minhas convicções e fui para as ruas com a deputada federal Daniela do Waguinho e nosso grupo político pedir votos para o presidente Lula, pois não podíamos colocar a democracia em risco. Como diz o linguajar popular, botamos a cara", diz o alcaide.

O marido da federal eleita com o maior número de votos no estado se aproximou do então presidenciável pelo presidente da Alerj, André Ceciliano — ex-prefeito de Paracambi. Também foram fundamentais para a aliança a presidente nacional do PT, Gleise Hoffmann; o presidente estadual do partido, João Maurício; o prefeito de Maricá, Fabiano Horta e o ex-prefeito de Maricá e deputado federal eleito, Washington Quaquá.