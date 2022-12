Corrida por aplicativo - Divulgação

Publicado 08/12/2022 15:47

Na sexta-feira (9), a Polícia Militar e o aplicativo de transportes 99 selam uma parceria para integrar o sistema da empresa ao serviço de emergência da corporação, o 190, gerenciado pelo Centro de Controle Operacional.

A ideia de fazer as tecnologias conversarem é implementar uma nova função no botão de emergência, já disponível no aplicativo privado: assim que a corrida for confirmada, tanto o motorista como o passageiro poderão transmitir informações em tempo real à polícia, sem precisar falar com o atendente. Dessa forma, será possível a acionar a viatura mais próxima ao automóvel. A central 190 também terá acesso às informações do veículo e de sua localização, bem como os dados do motorista e do passageiro.

A previsão é que a integração seja concluída ainda no primeiro trimestre de 2023.