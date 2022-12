Clima entre o vereador Jorge Felippe e o prefeito Eduardo Paes não é dos melhores - Fotos: divulgação / CMRJ

Publicado 13/12/2022 09:00

O clima entre o prefeito Eduardo Paes (PSD) e o vereador Jorge Felippe (União) está pior do que o de alguns grupos de zap. A coisa azedou de vez depois da reunião extraordinária das comissões da Câmara, convocada para tentar destravar o projeto da mais valia — tirado de pauta graças a uma emenda apresentada... com o apoio de Felippe. De forma contrária ao que pregava quando presidia o Legislativo carioca, o vereador não deu seu parecer. Pediu o prazo regimental, empurrando a votação do PLC só para o ano que vem. Isso porque, na semana anterior, a base topou aprovar em primeira discussão a polêmica proposta do edil de Bangu para regulamentar outdoors publicitários — a despeito de uma série de problemas apontados em um relatório da prefeitura.





Picadinho

A jornalista Paolla Serra lança o livro reportagem "Caso Henry: morte anunciada" na próxima quinta-feira, no tradicional restaurante La Fiorentina, a partir das 19h.

A Orquestra e Coro Nova Sinfonia se apresenta, amanhã, às 16h, no Boulevard do Theatro Municipal, com o quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB).

O Instituto Italiano de Cultura recebe nesta quarta-feira (14), às 18h30, apresentação do duo Blas & Chew, como parte da 28ª edição do Festival Rio Cello.