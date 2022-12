Val Ceasa é quem atualmente tem a batuta da central de abastecimento - Estefan Radovicz / Agência O D

Val Ceasa é quem atualmente tem a batuta da central de abastecimentoEstefan Radovicz / Agência O D

Publicado 12/12/2022 14:10

Se depender de um grupo de deputados com forte influência, Val Ceasa vai acabar precisando procurar um novo nome de urna. O pessoal anda descontente com o parlamentar, um dos maiores produtores de mamão do estado e atualmente quem dá as cartas na estatal responsável pelos entrepostos comerciais de produtos agrícolas.

A turma foi na jugular: está pleiteando o comando da Ceasa.

Val, reeleito para seu segundo mandato, fez campanha entre os colegas este ano para ser indicado a conselheiro de contas do TCE. No entanto, o Palácio Guanabara acabou entrando na jogada e ele retirou a candidatura em favor de Márcio Pacheco.