O governador Cláudio Castro (camisa azul escura), ao lado do ex-governador Garotinho; da deputada federal Daniela do Waguinho; do prefeito Waguinho; do deputado estadual Márcio Canella; Clarissa Garotinho; além de outras lideranças políticas na convenção estadual do União Brasil - Rafael Barreto

Publicado 11/12/2022 09:00

Diz a marchinha que quem não chora não mama, mas é preciso tomar cuidado para o berreiro não passar da conta. Com um excesso de caciques para poucos índios, o União Brasil tem sido uma dor de cabeça para o Palácio Guanabara montar o novo secretariado. Na falta de um líder que fale por um grupo coeso de deputados, a estratégia do Executivo tem sido negociar diretamente com os parlamentares — o que pode acabar deixando de mãos abanando a turma que chega com muita banca. Por outro lado, a já famosa sede do partido por espaço teve como efeito acabar com as dúvidas de Dr. Luizinho (PP) sobre comandar ou não a Saúde. O deputado queria indicar alguém, mas acabou topando ser nomeado ao saber que o União já estava de olho na secretaria. Picadinho A Cia. Cerne está apresentando a primeira adaptação teatral brasileira para o clássico infanto-juvenil “Era Uma Vez um Tirano”, de Ana Maria Machado. Hoje acontece a última edição da Feira das Yabás de 2022. O evento comemora os 90 anos de Noca da Portela e o centenário de Casquinha (in memoriam). Inspirado pela eleição de Cristiana Fortini para presidir o IBDA, o Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro criou o grupo “Mulheres Administrativistas”.

