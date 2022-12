Prefeitura do Rio - Divulgação

Publicado 11/12/2022 07:00

Quem gosta de acompanhar com lupa as finanças públicas vai poder, a partir desta semana, acessar de forma mais fácil — e com vários filtros de pesquisa — os empenhos realizados por órgãos da administração direta e indireta da capital. A Controladoria Geral do Município vai disponibilizar dados detalhados, como favorecido e modalidade de licitação. Atualmente, é necessário baixar arquivos pela seção “Dados abertos” do portal Contas Rio.