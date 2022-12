Daniela do Waguinho e seu esposo, o prefeito Waguinho – que também está na equipe de transição - trabalharam em Belford Roxo para que Lula fosse eleito - Divulgação

Daniela do Waguinho e seu esposo, o prefeito Waguinho – que também está na equipe de transição - trabalharam em Belford Roxo para que Lula fosse eleitoDivulgação

Publicado 10/12/2022 11:33



A Baixada Fluminense tem mais uma representante na transição do governo federal: a deputada reeleita Daniela do Waguinho (União) está na equipe da pasta de Mulheres. O marido de Daniela e prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, também está entre os políticos que trabalham ao lado do futuro governo. No começo do mês, ele foi nomeado para o grupo de Cidades

"O prefeito Waguinho, eu e nosso grupo político sofremos ataques nas redes sociais por causa do nosso apoio ao presidente Lula, que, juntamente com a Janja, nos recebeu muito bem", conta a parlamentar — a mais bem votada do estado. O prefeito e presidente estadual do União Brasil foi o único da Baixada a fazer campanha por Lula.

Em seu primeiro mandato, Daniela do Waguinho integrou as comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Seguridade Social e Família como titular. Uma de suas propostas aprovadas no Congresso foi a instituição de 13 de março como Dia Nacional de Luta contra a Endometriose.