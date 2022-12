Verba estimada da complementação pelo Valor Aluno Ano por Resultados (Vaar) é de R$ 138 milhões para todo o estado - Pixabay

Verba estimada da complementação pelo Valor Aluno Ano por Resultados (Vaar) é de R$ 138 milhões para todo o estadoPixabay

Publicado 09/12/2022 09:00

Os deputados Waldeck Carneiro, Luiz Paulo, Flávio Serafini e Martha Rocha estão em modo de pressão total para tentar desatar um nó que impede os municípios fluminenses de disputar um naco de R$ 138 milhões em verbas complementares do Fundeb. É que, para concorrer ao VAAR (Valor Aluno Ano por Resultados), é necessário haver uma lei estadual com as regras de distribuição do ICMS da Educação — e o RJ ainda não tem a sua. Quer dizer, o projeto existe, mas chegou à Alerj bem no meio da disputa eleitoral. Para piorar, uma decisão do STF determina que, para mexer no ICMS, o estado primeiro tem que dizer como vai incluir e indenizar a capital por 25 anos sem receber parte dos repasses do tributo. E a Alerj ainda tem que votar 50 (!) vetos e a LOA.

Picadinho

O espetáculo "Clarice e Nelson - Um recorte biográfico a partir de entrevistas", fará sessão dupla no sábado, com sessões às 18h e às 19h30, no CCBB.

Neste sábado, às 16h, o artista Marcelo Albagli e a jornalista Rose Esquenazi conversam com o público na exposição "Esqueça de mim", na Z42 Arte.

De hoje até domingo, o Bangu Shopping promove edição especial de Natal da Feira das Flores, com muitas variedades de flores, folhagens e plantas ornamentais.