VLT no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 08/12/2022 18:09

A partir de agora, a representação sindical dos trabalhadores que atuam em VLTs está oficialmente à cargo do Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro (Sintrucad Rio). A questão que estava há anos sem resolução foi sentenciada pela juíza Rebeca Cruz Queiroz, da 31° Vara do Trabalho do Rio, e publicada na última quarta-feira (07).

De acordo com o presidente do sindicato, Sebastião José, a dúvida gerava insegurança para os trabalhadores dos VLTs há cerca de cinco anos. Além disso, ele garantiu que já na segunda quinzena de janeiro irá convocar uma assembleia para ouvir as reivindicações e denúncias dos trabalhadores, para então serem discutidas com o patronato.

“O próximo passo é levantarmos o número real de trabalhadores que atuam no sistema e a média salarial da categoria”, reiterou.