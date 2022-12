Nave do Conhecimento Complexo do Alemão - Divulgação

Publicado 08/12/2022 16:25

A tradicional campanha de solidariedade dos Correios — em que crianças mandam cartinhas ao Papai Noel e recebem presentes — contará no natal deste ano com a participação de 39 alunos da Nave do Conhecimento do Complexo do Alemão. O objetivo da campanha é incentivar a escrita, estimulando habilidades cognitivas e emocionais.

Vale lembrar que, só este ano, a Nave do Conhecimento do Alemão — que funciona como um centro de inclusão digital para a comunidade — emitiu 1.407 certificados para alunos aprovados nos cursos gratuitos oferecidos.