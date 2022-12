Alerj discute criação de taxa de fiscalização da atividade petrolífera - Daniel Castelo Branco

Alerj discute criação de taxa de fiscalização da atividade petrolíferaDaniel Castelo Branco

Publicado 10/12/2022 09:00

Tem briga comprada para a próxima quinta-feira (15), quando chega ao plenário da Alerj o PL 6.414/22. Além de dispor sobre o poder de polícia do Inea para fiscalizar a atividade petrolífera, a proposta do deputado Luiz Paulo ainda cria uma taxa para custear o monitoramento, que pode chegar a 25 mil Ufir mensais — ou cerca de R$ 100 mil. O projeto já causou polêmica na última semana: a CCJ se dividiu, e a tramitação seguiu em frente graças a um placar de 4 a 3 pela constitucionalidade. Já o parecer da comissão de Orçamento foi contrário — também com direito a uma contagem apertada. "Para uma Petrobras, que paga de dividendos em um trimestre R$ 54 bilhões, pagar R$ 100 mil de taxa de fiscalização é quase uma piada", defende o autor.





Picadinho

Até domingo o Bangu Shopping promove edição especial de Natal da Feira das Flores, com muitas variedades de flores, folhagens e plantas ornamentais.

A poeta Rose Araújo lança seu livro "Quando Vida, Poesia" amanhã, às 15h, no Solar do Jambeiro, em Niterói, com sarau poético. Entrada franca.

Mesclando mitologia dos povos originários e aventura, "Karaíba" entra em cartaz no sábado no Teatro Ruth de Souza, no Parque das Ruínas. Gratuito para indígenas.