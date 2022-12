Moutellão chegou a receber cerca de mil pessoas no jogo Brasil x Camarões - Divulgação / Subprefeitura de Jacarepaguá

Moutellão chegou a receber cerca de mil pessoas no jogo Brasil x CamarõesDivulgação / Subprefeitura de Jacarepaguá

Publicado 09/12/2022 11:00

Nesta Copa, os moradores de Jacarepaguá têm a sua versão do Alzirão. Enquanto o ponto tradicional da Tijuca ficou sem festa este ano por falta de patrocínio, o telão no Largo do Moutella foi idealizado por comerciantes e é apoiado pela subprefeitura — e já foi apelidado de Moutellão.