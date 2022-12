Antigo anexo da Alerj abrigava gabinetes dos parlamentares antes da mudança para a nova sede - Luciano Belford / Agencia O Dia

Antigo anexo da Alerj abrigava gabinetes dos parlamentares antes da mudança para a nova sede Luciano Belford / Agencia O Dia

Publicado 10/12/2022 07:00

Dionísio Lins (PP) está se movimentando para tentar votar, ainda este ano, o projeto de sua autoria que tomba o Palácio 23 de julho. A proposta para preservar o antigo anexo da Alerj foi apresentada ainda em 2020, mas o deputado quer votá-la em regime de urgência em resposta a Eduardo Paes (PSD): no aniversário do Rio, o prefeito sugeriu que o "trambolho" na Praça 15 fosse demolido. No entanto, o calendário está apertado: a última sessão será no dia 22.