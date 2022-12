Otoni de Paula filho e pai foram eleitos deputado federal e estadual pelo MDB - Divulgação

Publicado 10/12/2022 14:25

O fim de semana é de intensa negociação no bairro das Laranjeiras, onde fica a sede do Poder Executivo fluminense. E as articulações podem levar a uma mudança em uma das secretarias prometidas ao MDB. Inicialmente, o mais cotado para ficar no comando da Habitação era Rafael Picciani , mas Otoni de Paula Pai tem subido na bolsa de apostas.