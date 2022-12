A deputada Alana Passos - Júlia Passos / Alerj

Publicado 11/12/2022 11:00

Na onda de deputados homenagearem uns aos outros, Alana Passos vai ganhar a Medalha Tiradentes. O autor da proposta é Eurico Junior — do PV, atualmente federado com o PT e o PCdoB. No projeto, o parlamentar ressalta que Alana é “de direita e conservadora convicta”.