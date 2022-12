A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vai discutir a derrubada ou não do decreto do governador Cláudio Castro (PL) - Foto: Comunicação Alerj

Publicado 11/12/2022 13:00

Depois de muita pressão, a Alerj terá uma sessão extraordinária nesta segunda-feira (12) para enfrentar a longa lista de 52 (!) vetos totais e parciais do governador a projetos aprovados na Casa. Desses, 32 chegaram a ser pautados — mas a ficaram para mais tarde, com a obstrução capitaneada pelo PL.

