Prefeito recorreu à Justiça contra a Câmara, elevando a temperaturaMaíra Coelho / Agência O Dia

Publicado 14/12/2022 07:00

Se as relações entre o Executivo e o Legislativo de Teresópolis já andavam ásperas desde a instalação de uma comissão processante para investigar o prefeito Vinícius Claussen, a coisa desandou de vez na terça-feira (13). Na pauta da Câmara, o parecer prévio do TCE pela rejeição das contas municipais de 2020 — que, para ser derrubado, exigiria dois terços dos votos. Claussen foi à Justiça tentar suspender a sessão. Além de ver o pleito negado, ainda aumentou o atrito com os vereadores.

Resultado: apenas quatro parlamentares foram favoráveis à aprovação da contabilidade. Os outros 15 votaram de maneira contrária.