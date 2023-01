Tarcísio Motta entrega réplica de placa que vai homenagear Eduardo Gallotti à viúva do músico, Marita Serpa - Divulgação

Publicado 14/01/2023 07:00

Por várias coincidências, o show para homenagear Eduardo Gallotti, na Lapa, na quinta-feira (12), teve contornos além de um mero evento cultural. Na semana em que os Três Poderes foram atacados, a Orquestra Republicana — criada pelo fundador das rodas de samba — se apresentou... no Clube dos Democráticos. A plateia, como seria de se esperar, contava com personalidades da cena política, como Tarcísio Motta e Tiago Prata. E Teresa Cristina ainda deu uma canja.

A rainha das lives da pandemia não foi a única a subir ao palco: o saxofonista Marcelo Bernardes saiu do Vivo Rio, onde acompanhava Chico Buarque, para tocar com os velhos companheiros. E no final, o jornalista João Pimentel cantou "Rua Eduardo Gallotti”, samba que fez para o amigo em parceria com Pedro Holanda e Magrinho.

A viúva do homenageado, Marita Serpa, ganhou uma réplica da placa que será instalada na Rua do Ouvidor, identificando o Corredor Cultural Eduardo Gallotti.