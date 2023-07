Marcelo Crivella não gostou do que disse Eduardo Paes em entrevista à coluna. - Reprodução

Marcelo Crivella não gostou do que disse Eduardo Paes em entrevista à coluna.Reprodução

Publicado 04/07/2023 05:00

A repercussão da entrevista com o prefeito Eduardo Paes publicada aqui na coluna ontem foi grande e movimentou a política carioca. O ex-prefeito Marcelo Crivella não gostou do seu sucessor dizer que ao assumir o governo da capital, em 2021, encontrou "uma terra arrasada" e que teve de "reconstruir muito do que já havia feito, como o sistema básico de saúde e o BRT". Crivella abusou da ironia na sua réplica. "A terra arrasada que ele se refere são os R$ 5,7 bilhões de dívidas das Olimpíadas que recebi de legado e R$ 10 bilhões de arrecadação que caiu por conta da pior recessão do Brasil desde a de 1928, e que se agravou com a Covid. Ainda assim, equipamos todos os hospitais, reformamos 200 escolas e chamamos professores e guardas municipais aprovados em concurso. As escolas abriam aos sábados e 20 mil crianças vinham tomar café, fazer reforço escolar, almoçar e voltava para casa feliz da vida".

PICADINHO

Os fotógrafos passarinheiros clicaram na Lagoa Rodrigo de Freitas, pela primeiro vez no Estado, uma espécie rara de bate-bico.



Termina hoje inscrição para bolsa de estudo para jovens de baixa renda ingressarem em curso de TI do Serasa Experian e Gerando Falcões.



Casimiro de Abreu sedia amanhã maior evento de tecnologia e inovação do Conleste, com o tema "Boas Práticas de Inovação no Setor Público Municipal".