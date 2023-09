Árvores foram cortadas na Lagoa Rodrigo de Freitas sem autorização da Prefeitura do Rio - Sidney Rezende

Publicado 24/09/2023 05:00

A Polícia Civil está investigando os autores e os mandantes de um crime ambiental ocorrido há uma semana na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio. Os investigadores já identificaram o caminhão que estacionou de madrugada no parque Cantagalo, Quiosque 6, em frente ao parque dos Patins. Dele, desceram homens que cortaram com motosserra árvores sem autorização da Prefeitura. Para evitar serem flagrados, eles posicionaram os faróis contra as lentes das câmeras de segurança. Os homens botaram abaixo troncos centenários, podaram galhos sem critério e destruíram jardins inteiros. Tudo indica para desobstruir o espaço para a construção de um restaurante. Procurados, os novos gestores não nos retornaram. A polícia identificou a empresa suspeita de envolvimento na ação e o responsável por ela já foi intimado a depor.

O Rio de Janeiro teve um desempenho histórico nos Jogos da Juventude de 2023, conquistando o segundo lugar pela primeira vez na competição organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Em uma delegação composta por 85 meninos e 84 meninas, as jovens atletas conquistaram quase a metade do total de medalhas para o estado. Entre os destaques, Hakelly Souza, de 14 anos, moradora de Macaé, levou o ouro nos 100m e 200m e se tornou a campeã mais nova no Atletismo na história dos Jogos da Juventude.

RenovaBR: Rio terá 28 representantes

O estado do Rio tem 28 representantes na turma do curso de preparação para as próximas eleições municipais do RenovaBR. O vereador mais jovem de Paraty, Lucas Cordeiro (PSB), e o vice-presidente de Ações Sociais do Fluminense, Edmundo Fontenelle Coelho, estão entre os selecionados. O curso trabalha diferentes temas, como ética e integridade política.

Caravana federativa chega ao Rio

Com a integração de 36 ministérios, o governo federal promove Caravana Federativa no espaço Expor Mag, no Centro do Rio, entre 28 e 29 de novembro. O evento oferece atendimento às administrações municipais e amplia serviços da União nos Estados. A coordenação é do secretário Especial de Assuntos Federativos do Ministério das Relações Institucionais, André Ceciliano.

Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro recebeu homenagem que reconhece nível de maturidade do órgão na aplicação da Lei Anticorrupção.



Plaza Niterói, em parceria com Hospital de Icaraí e o Hospital Clínica São Gonçalo, terá atendimento médico gratuito a pessoas acima de 60 anos até o dia 1º de outubro.



Oficina Literária Histórias Serranas - Edição Nova Friburgo, organizada pelo escritor Arnaldo Luis Miranda, está com inscrições abertas até 10 de outubro pelo site www.alenda.art.br. Oficina é gratuita e começa no dia 16, na Academia Friburguense de Letras.