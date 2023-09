Cantor Zeca Pagodinho terá estátua em praça que vai ser inaugurada hoje, em Xerém - Vitor Faria

Publicado 23/09/2023 05:00

O cantor Zeca Pagodinho recebe homenagem hoje, em Xerém, onde tem casa há anos. O governo do Estado, a prefeitura de Caxias e a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio se unem para celebrar um dos mais carismáticos sambistas do Brasil. A Grande Rio, que teve o artista como enredo no último Carnaval, presenteou uma praça com uma estátua de bronze em tamanho real para imortalizar o filho da terra e o local terá um "Cantinho do Zeca". A inauguração da praça acontece às 11h, na Estrada de Xerém. Na ocasião, será entregue também a Rua Jessé Gomes da Silva, em homenagem ao pai do cantor, e uma ponte sobre o Rio João Pinto.

Programa social bate marca de 3.600 inscritos

Proposta foi criada por emenda parlamentar do deputado Jorge Braz - Divulgação / Câmara

O Projeto Multiplica Rio já tem 35 núcleos com várias atividades esportivas gratuitas no estado. A proposta foi criada por Emenda Parlamentar do deputado federal Jorge Braz (Republicanos) e tem 3.600 matriculados. Entre os locais beneficiados estão Penha Circular, Jacarepaguá, Bangu, Nova Iguaçu, Caxias, Queimados, Macaé e Miracema. Já foram investidos nesse projeto R$ 5,8 milhões em emendas e ainda serão liberados R$ 3,5 milhões.

Insegurança preocupa produção

Depois de sucessivos ataques a estabecimentos comerciais, o presidente da Fecomércio, Antonio Florencio de Queiroz Junior, mostrou-se preocupado com a insegurança na cidade. "Para que continue sendo o maior gerador de emprego e renda na cidade e no estado do Rio de Janeiro, precisamos ter segurança nas nossas atividades. Segurança física e patrimonial. Isso é o que está faltando hoje para que possamos desenvolver cada vez melhor as nossas atividades".

Castração: Repúdio une diferentes

O deputado Anderson Moraes (PL) protocolou na Alerj uma moção de repúdio ao prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, que sugeriu castrar as mulheres da sua cidade para controlar o número de crianças. A iniciativa de Moraes causou uma reação em cadeia, com direito a discursos indignados tanto da direita quanto da esquerda. Vinte e três deputados assinaram a moção de repúdio.

PICADINHO

Shopping Grande Rio recebe, no dia 30, às 9h, uma corrida de pais e filhos contra a pedofilia. O evento conta com apoio da Polícia Federal do Rio de Janeiro.



Podcast Sinto Que Lá Vem História recebe, na terça-feira (26), o pediatra Daniel Becker para falar sobre vício das crianças em tela. Programa está disponível em todas as plataformas de áudio.



Inova UFRJ apresenta, na terça-feira (26), o rebranding de produtos com indicação geográfica feitos por pequenos produtores rurais. O evento acontece na Inovateca.