Publicado 21/03/2025 05:00

O acorrentamento permanente de animais é tipificado como abuso ou maus-tratos e isto está incluído no Código Estadual de Proteção aos Animais. A proposta inicial do deputado Danniel Librelon (REP), que já foi votada em duas instâncias na Assembleia Legislativa, já virou lei. Este enquadramento permite que os órgãos estaduais competentes possam melhor atender, cumprir, monitorar e fiscalizar esse time de crueldade aos bichos. "Os animais submetidos a acorrentamento são necessariamente vítimas de violência, uma vez que têm suas liberdades violadas. Infelizmente, não são raros os casos de animais domésticos impedidos de se movimentar, sendo que muitos passam a vida toda presos com correntes pesadas e até cadeados", lamentou Librelon.

Complexo do Alemão ganha campus de milhões

Jovens recebem capacitação profissional no Complexo do Alemão, no Rio - Gui Espíndola

Jovens recebem capacitação profissional no Complexo do Alemão, no RioGui Espíndola

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia assinou convênio com o Instituto Federal do Rio para cursos de assistente administrativo e organizador de eventos no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. As aulas começarão em 25 de abril nas dependências da Nave de Conhecimento devido às obras no novo campus, ao custo de R$ 15 milhões. "O objetivo das Naves é qualificar jovens para o mundo da tecnologia", afirma a secretária Tatiana Roque.

Botão de pânico nos ônibus intermunicipais

Tramita na Alerj projeto do deputado Renan Jordy (PL) que obriga empresas de ônibus intermunicipais do Rio a instalarem botão de pânico. "É uma forma de prevenção, que ajudará a reduzir ou inibir a violência, já que haverá a possibilidade de ação imediata das autoridades de segurança. Sua instalação nos veículos é essencial para complementar a prevenção e segurança dos passageiros e do condutor", afirma.

Polêmica nas Clínicas de Família

O vereador Vitor Hugo (MDB) denunciou a falta de medicamentos durante vistorias nas Clínicas de Famílias de Ramos, Olaria, Inhaúma e Ilha do Governador. "Há fila de espera de até três meses para uma consulta", completou. A Secretaria Municipal de Saúde explicou que os remédios integram o programa Farmácia Popular, onde podem ser retirados de graça. Também informaram que as unidades citadas têm mais de 200 médicos.

PICADINHO

A exposição interativa 'Encantarias' estreia hoje no Parque das Ruínas. Horário de visitação: das 09h às 18h. Rua Joaquim Silva, s/nº, Santa Teresa.



O colaborador do Senac RJ Pedro Petrucio e o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Queiroz Junior, participam, hoje, da 14ª Conferência do Dia Mundial da Síndrome de Down na sede da ONU.



A Feira das Yabás, com roda de samba comandada por Marquinhos de Oswaldo Cruz, terá participação da Tia Surica e cortejo do Cordão do Boitatá. Amanhã, às 13h, na Praça da Pira, em frente ao CCBB Rio, no Centro.