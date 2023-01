Cachoeira dos Sinais - Baixada Fluminense - foto da Coluna

Ponto e contraponto. Ao mesmo tempo em que o comércio de rua se queixa da quantidade de feriadões no calendário de 2023, os setores de turismo, diversão e entretenimento - comemoram. No entanto, numa cidade como a do Rio de Janeiro, em que os serviços possuem um forte peso na economia, a contabilidade entre prós e contra acaba favorecendo vantagem para os dias de folga.

Tanto que o Rio Convention & Visitors Bureau faz a previsão de que esses dias devam gerar mais R$ 2,3 bilhões em faturamento na cidade do Rio.

Turismo e Serviços em saem em defesa dos feriadões

O estudo apontado pela Rio CVB mostra que essas datas servem de estímulo para o visitante fora da alta temporada. Segundo o levantamento, os chamados "enforcamentos" geram a cada período de quatro dias, o faturamento na média de R$ 330 milhões.



Dos oito feriados deste ano, dois deles caem às segundas-feiras (Dia do Trabalho - 01/05 e Natal - 25/12) e dois às sextas-feiras ( Paixão – 07/04 e Tiradentes – 21/04) formando os períodos de três noites sequenciais.

De acordo com a Visit.Rio, cada uma dessas datas comemorativas impacta positivamente a economia da cidade em R$ 250 milhões. Os outros quatro (Corpus Christi -08/06, Independência – 07/09, Nossa Senhora Aparecida – 12/10 e Finados - 02/11) serão às quintas-feiras. Neste caso, a fundação projeta movimento de R$ 333,3 milhões pelos quatro dias.

Mais arrecadação de Impostos

O cálculo leva em conta o gasto médio, per capita, com despesas de hospedagem, alimentação, transporte, compras pessoais e atividades turísticas, considerando uma ocupação de 80% na rede hoteleira da cidade.



A projeção do Concencion Bureau aponta ainda um recolhimento de R$ 104 milhões em Imposto sobre Serviços (ISS) apenas nesses feriadões. Cada feriado de três dias, pode gerar receita de ISS na ordem de R$ 12,5 milhões. De quatro, a previsão de arrecadação passa para R$ 16,6 milhões.

Extensão do verão carioca

Para o presidente-executivo da RIO RCB, Carlos Werneck, é esperado que os feriadões deem continuidade ao movimento típico da alta temporada do verão carioca, que termina em abril.

"Vamos sair da alta temporada com um calendário cheio de feriados ao longo de todo o ano. Isso é extremamente positivo para o setor, que mantém uma estabilidade de demanda. Ganha não apenas o turismo, mas toda a cidade", avalia Werneck.



Feriado de São Sebastião

O dia do Padroeiro do Rio de Janeiro não se enquadra diretamente neste modelo. Isso pelo fato de 20 de janeiro ser um feriado local, que não costuma atrair turistas pois trata-se de um dia útil na maioria das demais localidades brasileiras.

"Esse feriado tem uma outra dinâmica, já que não recebemos turistas de fora da cidade. O dia de São Sebastião, na verdade, é uma ótima oportunidade para que os moradores do Rio aproveitem sua cidade e o grande número de alternativas de lazer que ela oferece.", disse a diretora-executiva do Rio CVB/Visit.Rio, Roberta Werner

No entanto, o dia de São Sebastião costuma abençoar outros segmentos como o de entretenimento, alimentação e transporte. Com o carioca de folga aumenta a circulação pela cidade, nos bares e restaurantes, shows, cinemas e teatro, além das lojas de shoppings.

Demais eventos



Além dos feriados, o calendário do Visit.Rio já conta com 109 eventos confirmados até o momento para 2023 concentrando público geral de 1 milhão de pessoas na cidade, gerando uma receita de R$ 2,5 bilhões. Entre os eventos, o Web Summit Rio, em maio. Será a primeira edição do importante encontro de tecnologia fora da Europa. Outro muito aguardado pelo trade carioca é a Expo Abav, uma das maiores feiras de turismo da América Latina, que retornará ao Rio, em Setembro, após dez anos.



"Ao longo dos últimos dois anos, realizamos um trabalho intenso junto ao trade e ao poder público para fortalecer a imagem do Rio de Janeiro como um destino de lazer e negócios. A captação de grandes eventos para a cidade comprova que estamos no caminho certo e que 2023 promete, realmente, ser o ano da retomada dos números pré-pandemia para o turismo", disse a diretora-executiva do Visit.Rio, Roberta Werner.



Já Comércio de Rua calcula prejuízos

Ao contrário do turismo e da prestação de serviços, o Clube de Diretores Lojistas prevê que essa enxurrada de feriadões possa gerar quase R$ 4 bilhões de perdas este ano ao segmento chamado comércio de rua. Cada dia parado, segundo o Sindiloja resulta na média de R$ 320 milhões de prejuízo. O CDL levantou que o calendário de 2023 vai amargar 20 dias de movimento prejudicado.

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro contabiliza em quase R$ 4 bilhões o prejuízo dos comerciantes com feriados em 2023.