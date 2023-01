Participação do Brasil em Davos - foto de divulgação

Publicado 16/01/2023 11:37

Mesmo diante do interesse internacional pela posse de Lula da Silva, aguçado após os atos terroristas em Brasília - com ampla solidariedade da comunidade internacional, o presidente do Brasil frustra demais chefes de estado e representantes pela ausência no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suiça. O evento, aberto nesta segunda feita, prossegue até o fim da semana. A situação do Brasil é um excelente exemplo ilustrativo do tema desta edição do evento: “Cooperação em um mundo fragmentado”.

Ministros representam o Brasil

O país está sendo representado pelos ministros da Fazenda – Fernando Haddad e do Meio Ambiente, Marina Silva. Muito respeitada internacionalmente, essa histórica ambientalista brasileira foi escalada para o painel de abertura com a temática "Em Harmonia com a Natureza". O discurso marinista destaca que o Brasil transita do caos deixado por Jair Bolsonaro para um novo ciclo de prosperidade com foco na democracia, combate às desigualdades, respeito à diversidade e a sustentabilidade.

Missão do Brasil



A missão da dupla verde e amarelo é reposicionar a imagem do país no cenário internacional, além de mostrar que os atentados foram fatos isolados com punições sendo aplicadas e que já "virou história", assim como as ações "desastrosas" tomadas durante o Governo Bolsonaro. A proposta agora é focar no futuro com a meta de construir um equilíbrio entre as agendas econômica e ambiental.

Embora a gestão Lula já trate os atentados em Brasília - como passado, a agenda internacional do presidente só deve ser retomada no fim do mês com viagens oficiais a Argentina, em fevereiro em encontro com Joe Biden no Estados Unidos e com autoridades portuguesas - em Abril.