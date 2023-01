BBB felino - divulgação Itaipu

BBB felinodivulgação Itaipu

Publicado 13/01/2023 12:38 | Atualizado 13/01/2023 13:33

pay per view. É gratis, bastando acessar o link Nada mais natural, afinal, a casa mais vigiada do Brasil foi trocada por um viveiro. Através de câmeras, o público pode acompanhar os participantes por 24 horas sem a necessidade de arcar com a despesa extra de um. É gratis, bastando acessar o link https://drive.google.com/drive/folders/1-3Njci3sJn5NC2a_-IDlddBWQXc5f5TI

Virar onça

Nesse BBB o público pode acompanhar o crescimento e comportamento de duas filhotes de Panthera onça nascidas em 29 de novembro, justamente no emblemático Dia Internacional da Onça-Pintada. A última pesagem, mostrou que a menor já está com 4,588 kg e a maior, 4,684 kg. Quando nasceram, elas pesavam 908g e 980g. As duas fêmeas são melânicas, como a mãe, Nena. O pai é o macho Valente, também integrante do plantel do Refúgio Bela Vista de Itaipu.

Batismo virtual

As irmãs ainda não foram batizadas. Como num bom reality show, a interatividade ganha protagonismo. Por isso, não está descartada a possibilidade da escolha dos nomes serem feitas através de uma votação do público.

De acordo com o veterinário da instituição, Pedro Teles, os filhotes também já estão com todos os dentes e, em breve, devem começar a se alimentar de carne. Como estão saudáveis e crescendo rápido, logo as oncinhas devem ser liberadas para ficar no espaço aberto, à vista do público. A expectativa é que isso ocorra até o final de janeiro.

“Quando chegar a hora abriremos o acesso ao recinto de visitação, a Nena é quem decidirá o melhor momento de ir e chamar as suas filhotes. Mas o mais provável é que a curiosidade delas faça com que fujam da mãe para explorar as novidades do local, aí não tem mais volta, será uma brincadeira atrás da outra”, explica o veterinário.



Big Brother Felino



Por enquanto, as oncinhas estão no berçário, na companhia exclusiva da mãe. A equipe só interage no horário das refeições e evita qualquer contato com elas. No entanto estão sozinhas apenas presencialmente, já que suas privacidades são divididas com o público.