Empregabilidade home office supera o modelo híbrido imagem de divulgação do Ministério do Trabalho

Publicado 04/01/2023 14:06 | Atualizado 04/01/2023 16:01

Junções de fatores: a esperança que acompanha a entrada de um ano novo, a expectativa diante de um novo Governo e alterações de comportamento por conta da pandemia, movimentam o mercado de trabalho e provocam mudança social. Muitos aproveitam o fim do recesso das festas para voltar a batalhar por uma vaga, assim como profissionais refazem seus currículos e enviam para outras empresas na busca por uma oportunidade melhor.

Agora, 2023 chega com uma mudança de paradigma no mundo corporativo. Como única alternativa para a necessidade do isolamento pandêmico, as empresas tiveram que implantar, de um dia para o outro, o que tanto protelavam: o trabalho remoto.

Mudança de hábito

E essa alteração no comportamento já pode ser detectada através de um estudo inédito. Tendo como base os usuários da maior rede social voltada para o mercado de trabalho, mostra que o número de trabalhadores com atividades totalmente fora dos escritórios é de 26%. Sendo assim, ultrapassou o formato híbrido (quando alterna partes presencial e a distância) que emprega 24,5% dos ouvidos pela pesquisa.

Já o modelo que exige presença diária nas organizações empregadoras ainda é superior, ficando em 32%. No entanto, a diferença vem diminuindo e hoje, está apenas 6% acima do remoto.

“Isso contraria todas as previsões de especialistas que diziam que o futuro seria do revezamento do trabalho parte em casa e parte nas empresas”, ressalta Erih Carneiro, da Gombo, agência brasileira especializada em influência e engajamento digitais.



Especialistas em empregabilidade acreditam que o modelo presencial tende a reduzir ainda mais.

“Com essa nova onda de aumento de casos de coronavírus e a iminente possibilidade de novas recomendações de precaução para conter sua proliferação, em um ano essa realidade já deve ser inverter e empresas ainda resistentes ao home office devem rever suas regras e cultura organizacional”, prevê Carneiro.

Buscas por vagas de emprego

Para 91% dos entrevistados, o acesso à plataforma é uma rotina frequentemente. Dos ouvidos, 16,3% estão desempregados. Contudo, 35,2% afirmaram que estão trabalhando, mas monitoram constantemente oportunidades mais vantajosas através da plataforma.

Lançado como um site em 2002, vem passando por uma série de alterações se aproximando do perfil das mídias sociais, mas sem perder o foco corporativo. Essa mistura vem sendo implantada desde que foi comprada pela Microsoft, gigante de tecnologia de informação criada em 1975 pelo icônico empresário Bill Gates.

“Essa mudança da rede pode ser percebida no crescente foco dado às pessoas criadoras de conteúdo” analisa Dimitri Vieira, influenciador do segmento corporativo.



Dicas do que destacar na reforma do seu currículo

Diante dessa mudança no perfil das oportunidades profissionais, podemos antever algumas tendências que estarão em alta nas buscas feitas pelas empresas por perfis para ocupar seus cargos. Uma das dicas é destacar em seu currículo as experiências que já teve nos modelos home office e híbrido. Como o ambiente de trabalho passa a ser mais o virtual, cursos em EAD tendem a ser mais valorizados do que nas avaliações para vagas presenciais. Não esqueça de também reforçar sua habilidade on-line nas entrevistas com os recrutadores.

Não desanime caso nunca tenha trabalhado de casa. Você pode ressaltar na conversa a sua disponibilidade em aprender e demonstrar vontade de atuar nesse tipo de jornada. Só não vale mentir, caso não goste de trabalho a distância, já que os entrevistadores são especialistas em detectar falsas informações. Também não se preocupe, dificilmente você vai estar em grande desvantagem em relação aos concorrentes, pois quase todo mundo experimentou as tarefas remotas após a pandemia.

Metodologia da Pesquisa

Foram entrevistados cerca de três mil usuários do Linkedin tanto no país como brasileiros que vivem no exterior mas trabalham de lá para empresas com operação aqui. Na verdade, um cenário improvável antes da chegada da Covid-19.