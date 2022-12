Praia de Copacabana - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 30/12/2022 09:47

Rio de Janeiro, Búzios e Abraão estão no Top 5 de destinos brasileiros mais reservados por estrangeiros no Ano Novo.

“É muito significativo o aparecimento do Rio no topo de buscadores e aplicativos de hospedagem e turismo. Estamos tendo o melhor verão dos últimos tempos. Isso é um termômetro da recuperação do setor e da representatividade da cidade como destino não apenas nacional, mas também internacional” – revela Roberta Werner diretora do Rio Buerau.

Argentinos lideram entre turistas estrangeiros

Os nossos vizinhos são os que mais escolhem o Rio como opção. Entre as nacionalidades que mais reservaram destinos brasileiros para comemorar a chegada de 2023, os argentinos estão em primeiro lugar. Em seguida, chilenos e uruguaios.

Fora da América do Sul, os que mais chegam ao Rio são os norte-americanos e os britânicos.

“Alguns fatores favorecem como um câmbio positivo para os estrangeiros, a retomada de voos internacionais diretos para o Rio” – acrescenta Roberta.



O levantamento feito pelo aplicativo Booking revela ainda que os cinco destinos mais reservados pelos turistas internacionais estão localizados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, sendo a maioria em cidades de praianas, mostrando que a paixão pelo nosso litoral não se restringe aos brasileiros. No entanto, o estado do Rio se destaca pela concentração de cidades entre as preferidas.



"O Rio de Janeiro, além de ser um destino charmoso e muitas atrações culturais e gastronômicas, tem uma das belezas mais impressionantes do mundo. Desde 2013, figura sempre entre os 5 destinos nacionais mais procurados pelos usuários do Passagens Imperdíveis. E no Réveillon, não podia ser diferente. Mundialmente conhecido por seu cenário cinematográfico de montanhas e praias, Rio de Janeiro, Búzios e Abraão, são ótimas opções para curtir a virada do ano. E para quem gosta de curtir o pôr do sol, nossas indicações: Arpoador, Mureta da Urca, Lagoa Rodrigo de Freitas, Pão de Açúcar e Praia de Ipanema" expressa Patrícia Guedes, cofundadora do aplicativo Passagens Imperdíveis.

Copacabana na preferência

Na Capital carioca, segundo dados do HóteisRio (sindicato dos donos desses estabelecimentos), os bairros mais procurados além de Copacabana e Leme, são: Ipanema e Leblon e depois Barra, que vem crescendo como opção, ressalta Alfredo Lopes – presidente do Sindicato dos Hotéis do Rio.

"A Barra vem num crescente desde as Olimpíadas onde foram feitos 10000 novos quartos e vários hotéis Cinco Estrelas. E tem sido até preferência de turistas vindos do Mercosul, como argentinos ,uruguaios, chilenos pelo valor da diária mais baixo e a presença de muitos shoppings e centros comerciais nesta região".

Retomada do turismo carioca

Ao todo 22 voos internacionais voltaram em 2022. Segundo estimativa do Consórcio Rio Galeão representa uma retomada de 76% da recuperação. A capital fluminense é a quinta cidade que mais cresce na economia turística do mundo e com estimativa de uma expansão de 30% em 2023 segundo levantamento do Visit.Rio.

O Rio de Janeiro está entre as cinco cidades que tiveram o maior crescimento do PIB do Turismo no mundo. Estudo feito pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) mostra aumento de 9% de aumento em 2022. Computado esse crescimento, o Rio ocupa o quinto lugar mundial e o primeiro da América do Sul, atrás de Doha (Catar), Varsóvia (Polônia), Sanya (China) e Orlando (EUA).

O aumento da atividade carioca ficou à frente de cidades como Las Vegas, Miami (EUA), Joanesburgo (África do Sul) e Lisboa (Portugal).