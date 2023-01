A coluna percorreu o fundo ainda vivo da Baia de Guanabara - foto da coluna Luiz André Ferreira

A coluna percorreu o fundo ainda vivo da Baia de Guanabarafoto da coluna Luiz André Ferreira

Publicado 04/01/2023 10:15 | Atualizado 04/01/2023 10:46

O programa "Viva Água" completa um ano de atividades socioambientais este mês. O aniversário foi comemorado com um presente significativo: a liberação de um fundo filantrópico com aporte de R$ 1,3 milhão para doações e empréstimos amigáveis para negócios sustentáveis realizados nos 17 municípios do entorno desse espelho d´água.

“Por meio do fundo, esperamos impulsionar cadeias de negócios da sociobiodiversidade, projetos de infraestrutura natural que beneficiem a qualidade da água e do clima, impactando positivamente a vida de cerca de 7 milhões de pessoas do estado do Rio de Janeiro”, afirma Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário - que deu suporte aos recursos junto com os Institutos Humanize.

Desenvolvimento e Gestão

O fundo complementa não apenas o Movimento Viva a Baia de Guanabara, mas outros projetos de conservação da biodiversidade da Mata Atlântica.

"A iniciativa tem um enorme potencial de capacitar extrativistas e pequenos produtores em temas como empreendedorismo e gestão – o que expõe a necessidade de fomentar negócios de impacto socioambiental e disseminar conteúdo sobre o tema”, afirma Georgia Pessoa, diretora do Humanize.

Baía que resiste

Essa região hidrográfica conta atualmente com 172 mil hectares de cobertura florestal, o que corresponde a 36% de todo o território, além de 154 mil hectares de campos e pastagens, sendo uma importante fonte de serviços socioambientais para o Rio de Janeiro. Em contraponto, o território possui 112 mil hectares de ocupação urbana desordenada. A equipe da Coluna percorreu o chamado "fundão" da Baia de Guanabara, na Baixada Fluminense e constatou a revitalização através dos projetos desenvolvidos na região.

Um ano de Viva Água

Completando seu primeiro aniversário, o movimento Viva Água Baía de Guanabara já possui um currículo transformador de causar inveja a outras iniciativas mais velhas. Através de seu laboratório estimula a participação da sociedade civil na busca por soluções inovadoras para a restauração ecológica da região. O processo já apoiou produtores rurais, pescadores, artesãos, pesquisadores, ambientalistas e empreendedores interessados em desenvolver cadeias produtivas sustentáveis, como o turismo responsável, a meliponicultura e a agroecologia, promovendo a restauração dos ecossistemas locais. A iniciativa contou com a participação de mais de 160 pessoas de todo o país, três iniciativas de destaque estão em processo de seleção para receberem o apoio financeiro total de R$ 800 mil.



Natureza Empreendedora

Outra iniciativa que merece atenção é o programa de aceleração em sua segunda edição na Baía de Guanabara. Os participantes tiveram acesso a mentoria e consultoria para amadurecer e fortalecer seus projetos e negócios e os que mais se destacarem receberão incentivos de até R$ 10 mil.

Natureza que resiste

Outro exemplo da atuação do movimento é o estudo “Natureza que resiste na Baía de Guanabara –Segurança hídrica e adaptação às mudanças climáticas em áreas protegidas”, lançado em setembro deste ano, que mostrou a importância das 117 Unidades de Conservação (UC) da região.

“Sabemos que a recuperação da Baía de Guanabara é complexa e exige a cooperação entre diferentes níveis de governo, empresas e organizações da sociedade civil. Por isso, continuamos unindo forças, gerando conhecimento, estabelecendo conexões e espaços de convergência para promover um impacto positivo e concreto para toda a população do território”, afirma Malu.

Documentários em destaque

Um exemplo retratado pela produção audiovisual é a Reserva Ecológica de Guapiaçu (Regua), no município de Cachoeiras de Macacu, que recuperou uma antiga fazenda degradada por meio do plantio de mais de 650 mil árvores em seus 430 hectares. O local protege nascentes do Rio Guapiaçu, que deságua na Baía de Guanabara.

Outra ação que ganha destaque nesta produção é a cooperativa de pescadores que está regenerando um manguezal na Área de Proteção Ambiental (APA) Guapimirim. Esses e outros casos estão reunidos na série de três episódios que já estão disponíveis no Canal O Eco, no Youtube.