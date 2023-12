Premiação das empresas mais responsáveis de 2022 - foto divulgação

Premiação das empresas mais responsáveis de 2022foto divulgação

Publicado 11/12/2023 17:46 | Atualizado 11/12/2023 17:48

Há muito tempo as empresas vêm sendo cobradas por uma maior responsabilidade em relação às questões socioambientais. Isso ocorre bem antes da recente Agenda ESG, que combina aspectos sociais e ambientais com a governança.



Em um mundo cada vez mais influenciado pelas redes sociais, onde a aparência muitas vezes se sobressai à realidade, têm proliferado fenômenos como as Fake News, o ecomarketing e o greenwashing - que consiste em uma espécie de ‘maquiagem verde’ para fazer as ações parecerem mais responsáveis do que realmente são.



Diante desse cenário, as certificações e condecorações por mérito ganham ainda mais importância. Esta semana, no Rio de Janeiro, ocorre a 4ª edição do Prêmio Visão Consciente. O prêmio abrange empresas do comércio de bens, serviços e turismo do estado do RJ que inovam e adotam práticas sustentáveis e ligadas a questões ambientais e de responsabilidade social em seus negócios.



As empresas concorrentes foram divididas por porte (P, M e G) e competiram nas categorias Meio Ambiente e Responsabilidade Social Empresarial. Os cases foram analisados por uma banca julgadora.



Os seis vencedores representarão o Rio de Janeiro na maior feira de varejo do mundo: a NRF – Retail’s Big Show, em Nova York, em janeiro de 2024. Na edição anterior, os ganhadores foram: Repense (pequeno porte), Condeports Internacional (médio porte) e Oficina Muda (grande porte) na categoria Meio Ambiente. No quesito Responsabilidade Social Empresarial, foram condecorados: Equal (pequeno porte), Bramil Supermercados (médio porte) e Reserva (grande porte).