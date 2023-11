Mapa da Fome no Brasil - foto de divulgação Natal Sem Fome

Publicado 27/11/2023 21:03

Colunista Luiz André Ferreira

O brasileiro é responsável pelo descarte desnecessário de 41 mil toneladas diárias. Pela média, cada cidadão joga fora aproximadamente 60 quilos de comida por ano. Para tentar reverter esse quadro, foi lançado o “Guia de Combate ao Desperdício de Alimentos e Incentivo à Doação de Produtos”.

Apesar do registro atual de queda do mapa da fome, o Brasil ainda mantém 70 milhões de pessoas sobrevivendo precariamente com insegurança alimentar. Esses números milionários ficam ainda mais contrastantes por trata-se de um dos maiores produtores de agropecuária do mundo e, ainda, por ser o décimo pais que mais desperdiça no Planeta!

Combate ao Desperdício

O material foi produzido pelo Comitê ESG do Instituto Foodservice Brasil, que une fabricantes, prestadores de serviços e operadores de estabelecimentos atuantes no ramo de alimentação como produtores, donos de restaurantes, supermercadistas...

No processo de elaboração, realizou-se uma pesquisa junto aos associados compilar boas práticas já adotadas e verificar projetos em andamento. Com as informações coletadas, juntou-se materiais bibliográficos, estudos científicos e estatísticas, resultando em 62 páginas. Entre os capítulos, são apresentados dados, dicas e sugestões sobre avaliação, monitoramento, prevenção e redução das perdas. Na unidade que trata diretamente de formas de doação, são indicados caminhos para que qualquer organização possa aderir de forma segura e totalmente de acordo com as leis e normas vigentes.



“Com a criação do guia, foi possível tornar realidade o que para muitos será uma ferramenta fundamental para a redução das perdas e doação de alimentos não aptos à comercialização, mas, sim, ao consumo humano. Estamos certos de que essa iniciativa pode ajudar no incentivo de ações que amenizem o sofrimento daqueles que não têm o que comer. Trata-se ainda de uma contribuição técnica que toca os três pilares ESG”, destaca Rogério Barreira, presidente do IFB.



O guia busca incentivar a cultura de doação e a participação social num Brasil altamente desigual em que, segundo o IBGE, 30% do que é produzido é jogado fora enquanto uma legião de famintos e desnutridos luta pela sobrevivência. Esse descarte equivale a cerca de 46 milhões de toneladas anuais. Confrontando com dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), das 37 milhões de toneladas de resíduos orgânicos produzidas anualmente pela indústria alimentícia, apenas 1% é reaproveitado no Brasil.