Prainha recebe prêmio Bandeira Azulfoto de divulgação

Publicado 31/10/2025 01:04

Não é só o carioca que está extasiado com a volta da balneabilidade da Praia do Flamengo, após décadas de interdição e incansáveis promessas e projetos naufragados de despoluição da Baía de Guanabara.

Os estrangeiros também continuam encantados com a orla do Rio de Janeiro.

O disputado selo internacional Bandeira Azul classificou apenas 60 praias do vasto litoral brasileiro, sendo que 18 delas estão localizadas no estado do Rio de Janeiro. Na capital fluminense, Grumari, Reserva e Prainha.

Búzios Campeã

A Região dos Lagos liderou o ranking regional com 14 reconhecimentos. Armação dos Búzios teve quatro contemplada: Azeda, Azedinha, Forno e José Gonçalves.

A cidade preferida pelos surfistas, Saquarema, marcou presença com as praias Itaúna , Prainha e Canto da Vila, empatando com Cabo Frio presente no ranking mundial Foguete, Peró e Pontal.

Em Iguaba Grande, condecoradas: Ubas e Cidade Nova. Conquistaram ao menos uma Bandeira Azul: São Pedro da Aldeia, com Pedras de Sapiatiba, e Arraial do Cabo, com a Lagunar Caiçaras.





Praias do Litoral Sul Fora da Premiação

O litoral sul não teve nenhuma selecionada e só não ficou totalmente fora do páreo graças à Marina Costabella, enquanto a da Glória, na capital, não foi bem avaliada nessa edição.



Para ingressar na seleta lista internacional é necessário comprovar anualmente o atendimento de 38 critérios, que envolvem qualidade da água, gestão ambiental, segurança, infraestrutura, preservação patrimonial e educação ambiental. A cerimônia de entrega do prêmio para todas as contempladas foi organizada no Iate Clube de Guarujá, em São Paulo.