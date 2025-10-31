Programação Pré-COP30 - foto da coluna

Publicado 31/10/2025 13:22 | Atualizado 31/10/2025 15:02

A ligação umbilical entre a floresta e a força feminina na Amazônia. Essa sinergia serve como inspiração para o concerto “Vitória Amazônica: uma homenagem à mulher”, apresentado pela Orquestra do Conservatório Carlos Gomes de Belém. O espetáculo inaugurou o auditório para 250 pessoas como complemento ao novo Complexo Caixa Cultural, que chega até o Pará. O evento contou com o cantor português João Mendonza, que veio até Belém para uma participação especial.

“É uma grande oportunidade me apresentar aqui, às vésperas desse evento tão importante para o futuro do mundo”, afirmou Mendonza, em referência à COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será sediada na cidade entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025.

Durante a apresentação, o cenário virtual trazia imagens de mulheres emblemáticas. Entre elas não poderiam faltar Fafá de Belém e Dona Onete, reconhecida como patrimônio imaterial vivo do Amazonas e do Brasil. Essas possantes vozes belenenses surgiam em meio a vegetação da floresta como uma espécie de tributo e à força e à ancestralidade da região.

“Essas figuras femininas estão muito bem representadas aqui. Acho que chegou a hora do mundo dar mais espaço às mulheres.” - destacou o Jorge Rebelo de Almeida, CEO do grupo Vila Galé presente na platéia.

Inaugurado em 9 de outubro, o novo Complexo Caixa Cultural de Belém está localizado no Armazém 6 do Porto Futuro II, na Estação das Docas. Adaptado para a nova função pelo processo retrofite, o espaço do velho cais abriga ainda três galerias de arte, salas para oficinas e áreas de convivência acessíveis a pessoas com deficiência.



Entre as exposições em cartaz estão Espíritos da Floresta, do Movimento dos Artistas Huni Kuin (MAHKU), e Paisagens em Suspensão, ambas integradas ao circuito oficial da COP30.



O concerto e as mostras fazem parte da programação Pré-COP30, que antecipa a chegada do mais importante evento ambiental do planeta à Floresta Amazônica — palco simbólico de debates sobre clima, cultura e sustentabilidade.