O valor do metro quadrado na Barra e adjacências aumentou 2,45% em setembro, segundo levantamento do Cepai (Centro de Pesquisa e Análise da Informação) - Shutterstock

Publicado 11/10/2023 11:53 | Atualizado 11/10/2023 13:25

A Barra da Tijuca tem sempre se destacado no mercado imobiliário carioca em número de venda de imóveis na cidade, de acordo com as pesquisas do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). Em setembro, o bairro e adjacências também apareceram na liderança em outro levantamento do Cepai (Centro de Pesquisa e Análise da Informação), desta vez na valorização do metro quadrado (m²). Para se ter ideia, a alta foi de 2,45% na comparação com agosto (R$ 8.347). Segundo a entidade, a elevação foi superior a da cidade do Rio, que atingiu 2,35% no mesmo período, com o m² geral chegando a R$ 9.406 para venda. O levantamento do Cepai apontou ainda que a menor variação ocorreu na Zona Oeste com -2,40%. Nos últimos 12 meses, o m² de venda caiu 0,85%.

Aluguel em queda

Em relação ao aluguel residencial, a pesquisa do Secovi Rio revela que o valor geral do m² na cidade foi de R$ 40,15 em setembro, queda de 0,20% na comparação com o mês de agosto. De acordo com os dados do Cepai, a Zona Central apresentou a maior variação em relação ao último mês, 1,80%, enquanto a menor oscilação ocorreu na Barra e adjacências: -1,20%. Mesmo com esta retração, a variação nos últimos 12 meses foi de 29,27%.



Já no quesito rentabilidade, ou seja, a divisão do valor do m² de locação pelo valor do m² de venda, a Zona Sul apresentou o melhor resultado com 0,564%, enquanto a menor rentabilidade mensal foi registrada na Zona Norte, com 0,390%.

Mais de 400 visitas na Barra

Em apenas 48 horas, mais de 400 famílias visitaram o apartamento decorado do Arte Jardim, primeiro condomínio do bairro planejado Cidade Arte que a Calper vai lançar na Barra Olímpica, no final deste mês. O lounge com a unidade decorada foi aberto no fim de semana passado.



O Cidade Arte será construído em uma área com 130 mil metros quadrados. O projeto terá design arquitetônico, sustentabilidade e paisagismo diferenciado, além de ser uma obra de arte a céu aberto que contará com a curadoria da Viva Projects.