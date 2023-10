Área de lazer do condomínio pelo Minha Casa, Minha Vida em Vargem Grande inclui piscinas, academia e play, entre outros itens - Divulgação

Publicado 26/10/2023 15:22

O Minha Casa, Minha Vida (MCMV), programa de habitação do governo federal, vem se aperfeiçoando ao longo dos anos, fazendo com que as famílias que trocam o aluguel pela casa própria tenham empreendimentos cada vez mais diferenciados com ótima localização, lazer e segurança. A Novolar, do Grupo Patrimar, por exemplo, acaba de entregar o primeiro empreendimento lançado em Vargem Grande, que está 100% vendido.



O novo residencial está em um terreno de 17 mil metros quadrados na principal estrada do bairro, a 7 minutos de carro da praia e próximo à natureza. “Esse é sempre um momento de grande alegria, entregar as chaves do novo lar para os moradores que esperaram ansiosamente por este dia. Não à toa, sempre recomendo aos colaboradores do Grupo de vivenciarem a entrega dos empreendimentos ao menos uma vez, porque nos lembra que estamos lidando com o maior sonho dos brasileiros, o da casa própria”, destaca Alex Veiga, CEO da empresa.

Diferenciais do MCMV

O condomínio tem apartamentos de dois quartos, com metragens a partir de 44 metros quadrados (m²) e unidades garden (aquela com quintal privativo). Há tomadas USB nos quartos e os moradores também têm direito a uma vaga de carro e outra de bicicleta, Wi-Fi nas áreas comuns e estacionamento para motos.

Abadi completa 49 anos

Uma campanha para explicar as principais etapas da gestão condominial e mostrar que essas ações trazem proteção e valorização do patrimônio aos proprietários faz parte das iniciativas para comemorar os 49 anos da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis). "A administração de condomínios vai muito além do envio do boleto de cobrança. Buscamos com essa iniciativa mostrar o passo a passo das principais atribuições de uma administradora e que muitas vezes não são de conhecimento do grande público. A campanha irá destacar a importância dessas empresas para o funcionamento eficaz do mercado imobiliário em constante mutação", ressalta Rafael Thomé, presidente da Abadi.



A ação será apresentada por meio de vídeos semanais voltados para síndicos, conselheiros, moradores e toda a esfera que compõe a rotina condominial.