Casa na Barra da Tijuca que será entregue com painel solar - Divulgação

Casa na Barra da Tijuca que será entregue com painel solarDivulgação

Publicado 08/12/2023 13:38

A coluna mostrou ontem um aumento na procura por financiamento para a instalação de painéis solares no país, diante do calorão que faz com que as pessoas consumam mais energia. Atento a isso, não só pela economia no bolso como também pela questão ambiental, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro já contempla projetos que serão entregues com esse item. Na cidade, um dos exemplos são as casas da linha Hiato da Avanço Realizações Imobiliárias na Barra da Tijuca. De acordo com Fernando Nabuco, gerente de Marketing da empresa, todas serão entregues com placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica. “Esse é um grande diferencial da marca que confere aproveitamento do recurso de forma otimizada, além de valorizar o imóvel”, destaca Nabuco.

Valorização de 10%

Condomínio em Petrópolis terá energia solar nas áreas comuns e as casas serão entregues com preparação para receber essa tecnologia Divulgação

O gerente da Avanço tem razão quando cita a valorização. Isso porque, de acordo com Manuel Carvalho, diretor de Projetos da Rio8 Exclusive, empreendimentos de alto padrão com casas que já têm energia solar ou que são entregues com essa previsão têm uma valorização de cerca de 10%. A empresa, em parceria com a KS9 Incorporadora, lançou o Kabana Nogueira, condomínio em Petrópolis com 14 casas de luxo que terá energia solar nas áreas comuns. “Além disso, todas as casas serão entregues preparadas para receber a energia solar. Ou seja, o cliente que quiser poderá depois comprar o kit do equipamento e fazer a instalação. Isso é um grande diferencial, pois a economia pode chegar a 95%. Ou seja, um lar que paga R$ 500 de conta de luz passará a pagar cerca de R$ 100. É um investimento que não é barato, mas que se paga ao longo dos anos”, ressalta Carvalho.

Energia 100% solar

Área comum de empreendimento em Teresópolis que contará com painéis solares Divulgação

Continuando na Serra, a coluna encontrou mais dois exemplos, ambos em Teresópolis. O primeiro é o Quinta das Amoras, empreendimento no Vale Alpino da SAAU em parceria com o ator e empresário Bruno Gagliasso. A segunda fase do projeto, lançada recentemente, tem 12 casas de alto padrão assinadas por Duda Porto e 89 terrenos. Além de uma área de lazer de 9 mil metros quadrados, que já está pronta, as áreas comuns contarão com painéis solares e com o plantio de milhares de árvores monitoradas com QR code que, até o momento, já sequestraram cerca de 389 toneladas de CO2 (gás carbônico). Todas são catalogadas, informando a espécie e a sua localização exata, além de serem monitoradas remotamente. “Para mim, o compromisso com a sustentabilidade não é apenas uma escolha, mas uma missão”, destaca Gagliasso.

Obra de bairro planejado em Teresópolis tem energia 100% solar Divulgação



E para se ter ideia de como esse assunto é importante, no bairro planejado Jardins da Serra, também em Teresópolis, a energia é 100% solar. O projeto é da Inova Place e será implementado em cinco fases com terrenos para construção de casas, além de infraestrutura completa de lazer e segurança. “Temos uma fazenda solar que alimenta o estande de vendas e a obra. Além disso, todos os carros da empresa são elétricos e disponibilizamos no local dois carregadores para clientes, tornando o estande uma atração para quem é apaixonado por este tipo carro”, conta Marcelo Maturano, CEO da empresa.

E para se ter ideia de como esse assunto é importante, no bairro planejado Jardins da Serra, também em Teresópolis, a energia é 100% solar. O projeto é da Inova Place e será implementado em cinco fases com terrenos para construção de casas, além de infraestrutura completa de lazer e segurança. “Temos uma fazenda solar que alimenta o estande de vendas e a obra. Além disso, todos os carros da empresa são elétricos e disponibilizamos no local dois carregadores para clientes, tornando o estande uma atração para quem é apaixonado por este tipo carro”, conta Marcelo Maturano, CEO da empresa.