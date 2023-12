Encontro online da CBIC vai debater a participação das mulheres no setor em diferentes cargos - Freepik

Publicado 06/12/2023 15:56

A CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) vai promover nesta quinta-feira, dia 7, às 17h, um encontro online com o tema “Elas Constroem um Novo Caminho”. A iniciativa tem como objetivo debater a participação feminina no setor da construção em diferentes cargos e apresentar ações em andamento para fortalecer esta importante atuação. No encontro também serão apresentadas informações sobre o projeto “Elas Constroem” da Comissão de Responsabilidade Social (CRS) da entidade, que tem foco na capacitação.



O evento terá as participações do presidente da CBIC, Renato Correia; da vice-presidente da área de Responsabilidade Social da CBIC, Ana Cláudia Gomes; da conselheira do Instituto Inhotim, do Future Carbon e do Kunumi, Jandaraci Araujo; e da vice-presidente do Conselho Superior Feminino da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Gracia Fragalá. As inscrições podem ser feitas em brasil.cbic.org.br/quintas-da-cbic-07-12-2023.

Gestão de resíduos em condomínios

Outra dica de evento é o workshop Como Implementar a ESG (Environmental, Social and Governance) – Gestão de Resíduos e Condomínio Sustentável, que será promovido pelo Secovi Rio (Sindicato da Habitação), no dia 15 (sexta-feira), das 10h às 12h, na sede do sindicato, no Centro.



O encontro abordará técnicas e ações que podem facilmente ser implementadas nos prédios. Entre as questões que serão esclarecidas estarão como diagnosticar as necessidades do seu condomínio? Quais técnicas e ações para envolver a comunidade condominial? Quem ganha com a implementação da ESG? IPTU verde o que é? E quem pode pleitear? O curso será ministrado por Aurora Bayma Segall, engenheira Florestal e especialista em Gestão de Resíduos, Economia Circular e Mudança de Comportamento em Sustentabilidade. Contribuintes do Secovi Rio pagam R$ 42 e demais interessados R$ 60. Inscrições em secovirio.com.br.