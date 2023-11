Colaboradores de canteiro de obras participam de palestra sobre a importância de usar o EPI Protetor Solar para evitar o câncer de pele - Divulgação

Colaboradores de canteiro de obras participam de palestra sobre a importância de usar o EPI Protetor Solar para evitar o câncer de peleDivulgação

Publicado 28/11/2023 09:58

Com a chegada do Dezembro Laranja, campanha para conscientizar sobre o câncer de pele, a MRV se uniu à Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) para reforçar a importância do EPI Protetor Solar como rotina de trabalho. A construtora está promovendo ações em diversos canteiros de obra pelo país e, aqui no Rio de Janeiro, o encontro acontece hoje no Esplendor Carioca, em Inhaúma/Del Castilho, na Zona Norte. No evento, médicos da SBD vão falar com os colaboradores sobre a importância de utilizar diariamente o filtro solar e sobre o diagnóstico precoce com uma demonstração de como identificar sinais suspeitos no corpo.

Cores, objetos e composições na decoração

Palestra no Shopping Leblon ressalta a importância de finalizar um projeto Freepik

A Doma Arquitetura & Casa Almeida vão promover nesta terça-feira, dia 28, no Shopping Leblon (Lounge Solar – 1º andar) um bate-papo sobre “A Importância da Finalização de um Projeto”. O evento, organizado por Ana Paula Iespa, da Prosperar, terá início às 11h e mostrará como as cores, os objetos e as composições são capazes de transformar os ambientes.