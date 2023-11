A cobertura é a tipologia mais buscada por quem deseja comprar um imóvel no Rio - AI

Publicado 27/11/2023 19:22

Usar a internet para pesquisar um novo lar tem como vantagem a possibilidade de selecionar diversos filtros que ajudam a encontrar a unidade ideal. E para quem busca um imóvel para comprar no Rio, há, inclusive, um top 10 dos itens mais desejados. Na liderança, por exemplo, está a cobertura. Em segundo lugar aparece sol da manha e, em terceiro, vista livre. Armários na cozinha e imóveis novos ou reformados completam os cinco primeiros do ranking. Os dados são de levantamento do QuintoAndar como base nas pesquisas feitas na plataforma no terceiro trimestre. Confira a lista completa:



1 - Apartamento cobertura

2 - Sol da manhã

3 - Vista livre

4 - Armários na cozinha

5 - Novos ou reformados

6 - Armários embutidos no quarto

7 - Rua silenciosa

8 - Luminosidade natural

9 - Ar-condicionado

10 - Piscina privativa

Valor em queda no Rio

Em outro recorte, o estudo apontou que todas as regiões da cidade registraram queda no preço dos imóveis à venda no terceiro trimestre. A média do metro quadrado (m²) negociado ficou em R$ 4.839, variação foi -3,72% na comparação com o segundo trimestre (R$ 5.013). Também houve redução quando analisado com o mesmo trimestre do ano passado: -10,10%. A pesquisa indica ainda que o desconto concedido na negociação é o menor em um ano na capital (4,6%), sinalizando um aquecimento do mercado. Para Thiago Reis, gerente de Dados do QuintoAndar, a queda acontece após um momento de elevação do ticket médio e por um aumento na participação de mercado de unidades de médio e alto padrão. “O que se vê agora é um processo de acomodação”, analisa Reis.



Embora a taxa de juros permaneça elevada, hoje em 12,25% ao ano, o executivo acredita em um cenário positivo para os próximos meses. “O ciclo de queda promovido pelo Banco Central deve melhorar gradualmente as condições de financiamento. Claro que esse movimento não é imediato e o impacto para os consumidores deve demorar um pouco”, observa Reis.