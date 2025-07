Pesquisa indica que moradores do Rio não se sentem confortáveis de dividir a casa com pessoas de fora da família - Freepik

Publicado 24/07/2025 19:26 | Atualizado 24/07/2025 19:26

Vamos dividir o apê para equilibrar os custos? Se depender do carioca, a resposta é não. É o que indica pesquisa feita pela Offerwise, encomendada pela plataforma Loft. A rejeição à ideia de compartilhar a moradia com pessoas de fora da família chega a 76% dos moradores do Rio que foram ouvidos pelo levantamento. Já 16% se declararam confortáveis ou totalmente confortáveis com essa proposta.



Outro dado que chama a atenção diz respeito à Geração X (pessoas nascidas entre 1965 e 1980): 48% não são favoráveis com a possibilidade, contra 28% da Geração Z (nascidas a partir de 1995). "O Rio é uma cidade com forte cultura de propriedade e de convivência familiar prolongada, o que ajuda a explicar essa resistência", comenta Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft. Mesmo assim, ele afirma que a plataforma já começa a observar uma abertura maior entre os mais jovens, o que pode sinalizar mudanças no futuro.

Casa própria é prioridade

Em outro recorte da pesquisa, 49% dos cariocas afirmaram morar em imóveis próprios já quitados por algum membro da família. E apenas 6% vivem em unidades alugadas com pessoas que não são da família, enquanto 18% residem em casas ou apartamentos alugados por eles ou por parentes próximos.