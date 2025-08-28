Pesquisa indica que 73% dos impactados pelo Minha Casa, Minha Vida pretendem utilizar o programa como forma de pagamento - Freepik

Publicado 28/08/2025 18:14

As mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no que se referem à ampliação das faixas de renda têm gerado impactos na corrida pela compra do imóvel. Segundo pesquisa do DataZAP, do Grupo OLX, 45% dos entrevistados afirmaram que as alterações tiveram influência direta na busca pela casa própria. Além disso, do total de entrevistados, 92% avaliaram como positivas as mudanças no programa.



Entre os principais fatores que explicam essa percepção está o fato de que 73% dos impactados pretendem utilizar o MCMV como forma de pagamento. Dentro desse grupo, 61% estão em busca do primeiro imóvel, 56% têm renda enquadrada nas faixas 2 e 3 do programa e 44% pertencem às gerações Z (nascidos entre 1997 e 2012) e Y (entre 1982 e 1994). Na outra ponta, 8% dos que se disseram impactados negativamente mostraram preocupação com o aumento no valor dos imóveis e a intensa concorrência no mercado popular, fatores que podem dificultar o financiamento para famílias com menor poder aquisitivo. Já os 55% que não percebem influência das mudanças disseram terem menor intenção de utilizar o MCMV. Isso acontece, explica o estudo, porque é um público com renda mais elevada, que tem imóvel próprio quitado ou que tem preferência por pagamento à vista.



Mais um condomínio no Porto Maravilha



A Cury Construtora está lançando o seu 18º empreendimento na região do Porto Maravilha. O Residencial Cartola tem VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 273 milhões e está enquadrado no Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida. Serão mais 800 apartamentos entre um e dois quartos, com plantas de 31,75 a 52,82 metros quadrados. O novo residencial faz parte de uma série de projetos que homenageiam ícones culturais da cidade e grandes nomes da cultura brasileira, como Tia Ciata, Pixinguinha e Heitor dos Prazeres.

Residencial no Porto Maravilha pelo Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida terá unidades de um e dois quartos Divulgação