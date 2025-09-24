Aluguel comercial no Rio de Janeiro teve alta de 1,24% em agosto - Freepik

Aluguel comercial no Rio de Janeiro teve alta de 1,24% em agostoFreepik

Publicado 24/09/2025 17:48 | Atualizado 24/09/2025 17:48

Os preços dos novos contratos de aluguéis comerciais no país tiveram alta de 1,05% em agosto, com Florianópolis (2,16%), Salvador (1,64%) e Curitiba (1,56%) puxando o ranking das regiões mais valorizadas. A tendência também foi observada no Rio de Janeiro (1,24%), segundo Índice FipeZAP, que considera os valores de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados (m²).

No segmento de venda comercial, o aumento médio registrado no mês passado foi de 0,25%. Neste caso, as maiores variações foram observadas em Curitiba (1,26%), Salvador (1,58%) e Brasília (0,64%). Já o Rio de Janeiro teve queda de 0,22%.

Inteligência artificial no mercado imobiliário

O empresário Lucio Santana reuniu recentemente em Orlando (EUA) mais de 50 corretores de imóveis brasileiros que atuam no mercado imobiliário americano, no treinamento Realtor 360. Santana abordou o uso prático da Inteligência Artificial (IA) como aliada estratégica na carreira dos profissionais. O evento também apresentou conteúdos sobre gestão estratégica e posicionamento profissional.

