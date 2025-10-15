Ambiente de mostra gratuita na Barra que terá experiências cromáticas para provocar emoções e memóriasDivulgação / Sambacine
Mostra gratuita de decoração explora o poder das cores
Evento na Barra terá mais de 30 ambientes coloridos para inspirar os visitantes
Veja onde estão os imóveis que podem ser comprados com o novo teto da casa própria
É possível encontrar oportunidades de até R$ 2 milhões no Leblon, na Barra da Tijuca, em Botafogo e na Lagoa
Laranjeiras volta ao radar do mercado imobiliário
Bairro tradicional da Zona Sul vive movimento de renovação com lançamentos, retrofit e valorização
Mercado imobiliário carioca aprova novo financiamento com recursos da poupança
Medida eleva para R$ 2,25 milhões o valor máximo para a compra de imóveis dentro do SFH
Creci-RJ alerta corretores para golpes via SMS
Mensagens comunicam falsa suspensão de registros dos profissionais
Síndicos debatem inteligência artificial e locação de temporada nos condomínios
Evento também abordará os aspectos legais da instalação de estações de carga para carros elétricos
