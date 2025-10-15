Ambiente de mostra gratuita na Barra que terá experiências cromáticas para provocar emoções e memórias - Divulgação / Sambacine

Ambiente de mostra gratuita na Barra que terá experiências cromáticas para provocar emoções e memóriasDivulgação / Sambacine

Publicado 15/10/2025 16:36 | Atualizado 15/10/2025 16:36

As cores têm grande importância na decoração, pois trazem emoção, alegram e aconchegam os espaços. Para mostrar toda essa atmosfera cromática, o CasaShopping, na Barra da Tijuca, promoverá a partir do dia 23 de outubro a mostra gratuita A Alma das Cores. Serão apresentados mais de 30 ambientes coloridos, assinados por arquitetos e designers de interiores. A ideia é explorar a alma dos tons, suas origens na terra, na luz, na água e nas paisagens naturais. O público encontrará experiências pensadas para provocar emoções e memórias. O evento ficará no shopping até o da 23 de novembro.

Mercado imobiliário e saúde da mulher

O bairro planejado Península, da Carvalho Hosken na Barra, receberá nesta quinta-feira, dia 16, a segunda edição do Goa Beauty & Talk, no Espaço Insigna. O encontro terá como tema "Bate papo mulheres 40+” e será comandado pela médica dermatologista Gabriella Vasconcellos, especialista em estética avançada, além do time de profissionais da clínica, que fica no Península Open Mall. O Espaço Insigna, localizado no residencial de mesmo nome, é uma parceria entre a Carvalho Hosken e a Azo Inc.

