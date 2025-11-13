Encontro em Niterói debaterá o uso da inteligência artificial na locação de imóveis - Freepik

Encontro em Niterói debaterá o uso da inteligência artificial na locação de imóveisFreepik

Publicado 13/11/2025 16:11 | Atualizado 13/11/2025 23:17

O Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai promover mais uma edição do evento Cenário do Mercado Imobiliário, desta vez em Niterói. O encontro gratuito será no dia 27 de novembro, quinta-feira, a partir das 9h, na Ademi Niterói (Rua Vinte e Oito de Março, 12, Centro). Especialistas, gestores públicos e representantes do setor vão debater indicadores de compra, venda, locação e condomínio, além das tendências que movimentam o mercado da região. Também será possível conferir palestras que abordarão o fundo de desenvolvimento imobiliário do Centro de Niterói, o uso da inteligência artificial na locação de imóveis e o panorama de lançamentos e vendas na cidade. Inscrições em sympla.com.br/evento/cenario-do-mercado-imobiliario-de-niteroi-2025/3203020.

Leilão com descontos de até 85%

A Zuk e o Santander farão no dia 24 de novembro um leilão com mais de 250 imóveis, entre residenciais e comerciais, distribuídos em diferentes estados do país. Os descontos podem chegar a 85%, com pagamento à vista ou parcelado em até 420 vezes. Os valores vão de R$ 25 mil a R$ 1 milhão. No Rio de Janeiro, entre as ofertas está uma casa em Campo Grande, com 354 m², que poderá ser arrematada por R$ 185.640,00 (73% de desconto). As vendas acontecerão em portalzuk.com.br.

